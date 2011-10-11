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Yaşam

Jandarmandan sonra polis de su işine girdi

Jandarmanın ardından polis de su işine girdi. POLSAN'ın yüzde 75'ini satın aldığı Atasu, gelecek ay piyasaya çıkacak.

11 Ekim 2011 03:00

T24 - Jandarmanın ardından polis de su işine girdi. POLSAN'ın yüzde 75'ini satın aldığı Atasu, gelecek ay piyasaya çıkacak. Sektörde ilk beşe girmeyi planlayan Atasu, Jandarma Asayiş Vakfı'na ait Javsu'ya da rakip olacak.


Akşam gazetesinin haberine göre; devlet, özelleştirme politikalarıyla küçülürken, kimi kamu kurumlarına ait sandık, vakıf ve şirketler ise büyümeye devam ediyor. Akşam gazetesinin haberine göre Jandarmanın ardından polis de 'ambalajlı su' sektörüne el attı. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) yüzde 75'ini satın aldığı Atasu, yatırımlarını tamamladı. Yüzde 25'i hala Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) ait olan Atasu, gelecek ay piyasaya çıkacak. Jandarmanın ardından bu kez de polis su işine girdi. Her yıl milyarlarca liranın döndüğü sektörde ilk beşe girmeyi planlayan Atasu, Jandarma Asayiş Vakfı'na ait Javsu'ya da rakip olacak.



Yıllık ciro 3.45 milyar


Türkiye'de 2010 yılında 9.3 milyar litre ambalajlı su satıldı. Bunun 6.25 milyar litresi damacanalar, 3.05 milyar litresi ise pet şişeler içinde alıcıya ulaştı. Su sektörü geçen yıl 3.3 milyar lira ciro yaptı. Yaklaşık 200 firmanın yarıştığı sektörün bu yılki cirosunun da 3.45 milyar lira civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.


Ambalajlı su sektöründe yaşanan büyüme, ilk olarak jandarmanın iştahını kabarttı. Jandarma Asayiş Vakfı, 2003 yılında Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'ne bağlı Kızılcaören Köyü'ne 3 bin 200 metrekarelik bir dolum tesisi kurarak 'Javsu' ismiyle sektöre girdi.


Başlangıçta sadece Ankara'da üç bayii bulunan Javsu'nun bugün sadece Başkent'te 36 bayii var. Ankara'nın Kızılcahamam, Kazan, Şereflikoçhisar, Elmadağ, Güdül, Çamlıdere ve Gölbaşı ilçelerinde de su dağıtan Javsu, 136 kamu kurum ve kuruluşun ihtiyacını karşılıyor. Javsu, bugün itibariyle İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Karabük, Amasya, Zonguldak ve Yozgat pazarına da girmiş durumda.



Gelecek ay piyasada


Su sektörü, Jandarma Asayiş Vakfı'nın ardından yaklaşık 96 bin polisin ortağı olduğu POLSAN'ın da ilgisini çekti. POLSAN, geçen yıl AOÇ'ye ait Atasu'nun yüzde 75'ini satın aldı. Yüzde 25'i hala AOÇ'ya ait olan Atasu, Sakarya'nın Hendek İlçesi sınırları içindeki Kerem Ali Dağı'nın Almacık mevkiine 30 milyon liralık yatırım yaptı. 60 dönüm arazi üzerine kurulan 15 bin metrekaresi kapalı 22 bin 500 metrekarelik dolum tesisi, gelecek ay faaliyete geçecek. 8.1 ile Türkiye'nin en düşük PH değerine sahip olan Almacık suyu, ozonlama işlemine bile tabi tutulmadan Atasu adıyla piyasaya sürülecek. Her yıl milyarlarca liranın döndüğü su sektöründe ilk beşe girmeyi hedefleyen Atasu, Jandarma Asayiş Vakfı'na ait Javsu'ya rakip olacak.

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