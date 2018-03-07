T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarmadan uyuşturucu baskını

   İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına uyuşturucu götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı

07 Mart 2018 14:38

 

 İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına uyuşturucu götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin kimlik bilgileri ve kullandıkları araçlar tespit edildi. Çalışmayı derinleştiren jandarma 28 Şubat 2018 günü şüpheliler Ö.Ö. ve N.D\'nin uyuşturucu maddeyi yurt dışına götürmek için hazırlık yaptığını belirledi. Harekete geçen jandarma, şüpheliler Ö.Ö ve N.D’nin Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde buluştuğu lokanta önünde güvenlik önlemi aldı. Cadde ve sokak çıkışları kapatıldı. Şüpheli Ö.Ö aracı ile hareket edeceği esnada yakalandı. Şüpheli Ö.Ö’nün kullandığı araçta narkotik köpeği \"Etap\" ile arama yapıldı. ETAP\'ın bagaja tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada 3 yangın söndürme tüpü incelemeye alındı. 
Yapılan kontrollerde tüplerin basınç vanalarının boş gösterdiği ancak ağırlığının normal olduğu anlaşıldı. Basınç vanalarını açan jandarma, yangın tüplerinin içine preslenerek gizlenmiş 24 kilogram eroini ele geçirdi. Şüphelilerin, narkotik köpeğinin tepki vermesini önlemek amacıyla tüp kapaklarına kokulu şekerli sakız yapıştırıldığı da  tespit edildi. Uyuşturucu maddenin nerede ve kimler tarafından imal edildiğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YALÇINİSTANBUL DHAJandarma KomutanlığıYaklaşıkHareketeDnin Büyükçekmece D100 KarayoluCaddeETAPBasınçUyuşturucuFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24