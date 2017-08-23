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Jandarmadan uyuşturucu baskını

 İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) JANDARMA, uyuşturucu şebekesinin şemasını ortaya çıkarabilmek için aylarca keşif yaptı

23 Ağustos 2017 13:09

 İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) JANDARMA, uyuşturucu şebekesinin şemasını ortaya çıkarabilmek için aylarca keşif yaptı. Ameliyathane kapısında bekledi. Keşifler sonuç verdi, 15 kişi gözaltına alındı.  Baskın jandarma kamerasına yansıdı. 

İstanbul İl Jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Son olarak Silivri\'de faaliyet gösteren şebekeyi takibe alan ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Baskınlarda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi. 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Silivri\'de uyuşturucu satıcılarıyla ilgili çok sayıda ihbar geldi. İhbarları değerlendiren ekipler, günler süren takip neticesinde önce torbacı olarak tabir edilen satıcılara, ardından da uyuşturucu maddeyi temin eden bir şebekeye ulaştı. 

AMELİYATHANE KAPISINDA BEKLEDİLER
Şebekeyi  takibe alan jandarma ekipleri, örgütün tüm şemasını ortaya çıkarabilmek için uzun süre keşif yaptı. Jandarma, kimseyle yüz yüze temas kurmayan ve açık kimliği belli olmayan \'Baron\' lakaplı şebeke liderinin belirlenmesi için de ayrı bir çaba gösterdi.  Ekipler, \'Baron\'a ulaşabilmek için eşinin doğum yaptığı ameliyathanenin kapısında bile bekledi. 

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Aylar süren takipler sonuç verdi. Örgüt liderinin kimliği tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyon sonrasında şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır 4 kilogram taş kokain, bir miktar esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

(FOTOĞRAF)

 

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