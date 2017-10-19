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 JANDARMADAN SAHTECİLERE OPERASYON (1)

* Türkiye'ye yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler ile bazı terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin ettiği öne sürülen 2 kişi, Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı

19 Ekim 2017 13:12

* Türkiye\'ye yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler ile bazı terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin ettiği öne sürülen 2 kişi, Fatih\'te düzenlenen operasyonla yakalandı. 

* Şüphelilerin basım yaptıkları matbaada çok sayıda sahte pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet ve 200 bin lira sahte para ele geçirildi. 
 
Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih\'te bir matbaada sahte belge basımı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler geçtiğimiz günlerde adrese baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada farklı ülkelere ait sahte pasaport, kimlik, ehliyet, motorlu araç trafik belgesi, ikamet izin evrakı ile 200 bin TL sahte para ele geçirildi. Sahtecilerin müşterileri arasında kaçak göçmenler, PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin firari üyelerinin bulunduğu kaydedildi. 

ÖZEL OLARAK GERÇEĞE EN YAKIN ŞEKİLDE HAZIRLAMIŞLAR
Matbaada yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli yazılım ve çizim programları kullanarak sahte belgeleri özel olarak gerçeğe en yakın şekilde hazırlayıp bastıkları öğrenildi. 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyon anı
-Matbaada yapılan aramalar
-Ele geçen sahte evraklar

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