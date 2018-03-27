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JANDARMADAN SAHTECİLERE OPERASYON

  Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul'da sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenleyerek aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

27 Mart 2018 12:44

 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul\'da sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenleyerek aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. 
İstanbul İl Jandarma ekipleri, bazı kişilerin İstanbul\'da terör örgütü mensupları başta olmak üzere hakkında arama kararı bulunan kişiler için sahte belge düzenlediği bilgisine ulaştı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde Bakırköy\'de matbaa olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi. Matbaada yapılan aramada, çok sayıda sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, çeşitli kurumlara ait ustalık belgeleri, özel güvenlik kartları ve üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilere sahte kimlik, pasaport ve belge düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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JANDARMA KAMERASI
-Baskın yapılan matbaa
-Ele geçen sahte evraklar
-Sahte belgelerin yapılından kullanılan makina ve baskı malzemeleri
-Şüphelilerin adliyeye sevki 


 

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