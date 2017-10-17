Jandarma’dan sahte para operasyonu  

Erhan TEKTEN - İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli M.A. ve B.A.\'nın İstanbul Fatih\'te bulunan bir binada sakladıkları sahte paraları daha sonra piyasaya sürdükleri belirlendi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, 974 adet sahte 20 TL, 780 adet sahte 50 TL ve 490 adet sahte 100 TL ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden M.A.’nın üzerinden sahte kimlik çıktı. Gözaltına alınan şüpheli B.A.\'nın parada sahtecilik suçundan 3, M.A.\'nın ise 4 ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi. M.A, B.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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