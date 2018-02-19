JANDARMA'DAN SAHTE PARA OPERASYONLARI

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı. Operasyonda yaklaşık 400 bin liralık sahte para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürme hazırlığında bulunan “Bitlisli\" lakabıyla tanınan M.A.’nın Bağcılar’daki evine operasyon düzenledi. Balkondan kaçmaya çalıştığı belirtilen M.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden sahte 20 liralık banknotlar çıktı. Evde ve çevrede arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin dikkatini, yan binanın çatısındaki bir poşet çekti. Ekiplerin çatıdan indirdiği poşetin içerisinden piyasaya sürülmeye hazır halde ve değeri yaklaşık 71 bin lira olan 3 bin 533 sahte 20 liralık banknotlar çıktı. M.A\'nın vatandaşlar tarafından dikkatle incelenmediği için 20 liralık banknot ürettiği belirtildi. M.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

SAHTE PARALARI MOTOSİKLETLE DAĞITIYOR

İkinci operasyon ise Bağcılar ve Fatih\'te yapıldı. 2 şüphelinin ellerindeki yüklü miktarda piyasaya sürülmeye hazır sahte para ile satışa hazır halde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler eş zamanlı baskınlarla şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonlarda 332 bin 610 lira ile 2 bin 300 ABD Doları ve bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Fatih\'te gözaltına alınan K.K\'nın kız arkadaşının evinde sakladığı paraları yüzde 10 komisyon karşılığında İstanbul ve çeşitli illerden gelen kişilere sattığı belirtildi. Şüphelinin yakalanmamak için sahte paraları trafiğin yoğun olduğu zamanlarda motosiklet kullanarak dağıttığı belirtildi. 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

JANDARMA KAMERASI

-M.A\'nın gözaltına alınması

-Evde yapılan arama

-Çatıdaki poşet

-Poşetten çıkan paralar

İKİNCİ OPERASYON

-Evde yapılan arama

-Paraların bulunması

-Bir zanlının emniyetten çıkışı

-Sergilenen paralar

-Detaylar