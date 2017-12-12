Jandarmadan sahte içki operasyonu

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de jandarma, bir eve düzenlediği operasyonda sahte içki imalathanesini ortaya çıkardı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında eğlence mekanlarında piyasaya sürülmek için sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 380 litre sahte içki, 40 litre etil alkol, 16 bin 143 sahte bilyeli viski kapağı, 240 hologram ile 36 boş şişe ele geçirİldi. Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

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