Jandarmadan örnek hayvan sevgisi

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Devran Uzun\'un, komutanlık bahçesinde sokak kedilerini elleriyle besleyip, sevdiği ve \'Hayvanlara hak ettiği değeri veren Türk milletinin jandarmasıyız\' başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı video, büyük beğeni topladı. Görüntüde bahçedeki kedileri severek, elleriyle besleyen Uzun, \"Hayvan sevgisi, her insanın içinde olması gereken bir erdem. Teşkilatımızı hayvana işkence yapan, hayvanlara zarar veren insanlarla bağdaştırmanızı istemiyoruz. Biz, hayvanları her zaman sever, koruyup, kollarız. Teşkilatımızda, bu konuda çok hassas insanların olduğunu biliyoruz. Lütfen kötü kalpli insanları, hayvanlara zarar veren insanları bizlerle bağdaştırmayın. Biz, onların Rabb\'imizin sessiz kulları olduğunun farkındayız. Her zaman onlara gerekli şefkati gösteriyoruz\" dedi. Video, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

KEDİYE İŞKENCE YAPAN ASKER, TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan Erzincan\'da, geçen 3 Aralık\'ta orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp, yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner Hepşen, bu anların yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılıp, tepki toplaması üzerine gözaltına alınmıştı. Hepşen\'e, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu kapsamında 12 gün hizmetten men ve oda hapsi cezası verilmişti.



