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Jandarmadan miniklere oyuncak hediyesi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarıyıl tatili dolayısıyla Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak oyuncak dağıttı

19 Ocak 2018 16:49

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarıyıl tatili dolayısıyla Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak oyuncak dağıttı.
Jandarma ekipleri ilk kez karne alan Baltaköy Hacı İbrahim Akdemir İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu. Jandarma ekipleri yanlarında getirdikleri balon ve çeşitli oyuncakları, birinci sınıf öğrencilerine dağıttı. Toplam 26 öğrenci karnelerini ise yine kendilerine oyuncak getiren jandarmaların elinden aldı. Özellikle kadın jandarmalar, çocuklarla yakından ilgilenerek bol bol objektiflere poz verdi. Okul Müdürü Tolga Akagündüz, sınıf öğretmenleri Tutku Tuğçe Şahin ve Işıl Beril Kayaküçük\'ya ise satranç takımı hediye edildi.
\'BİZİ MUTLU ETTİLER\'
Okul Müdürü Akagündüz ise \"Üzüntüleri paylaştığımız gibi sevinçleri de paylaşmamız çok önemlidir. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Birinci sınıf öğrencileri ilk kez karne sevinci yaşadı. Jandarmada bu sevinci ve heyecanı bizle paylaşarak bizi ve öğrencileri çok mutlu ettiler\" dedi.
Öğrenciler ise jandarma ekiplerine el sallayarak hep birlikte teşekkür etti.

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