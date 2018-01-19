JANDARMA'DAN MİNİKLERE KARNE HEDİYESİ

* Karnelerini alan öğrenciler Jandarma Motosiklet Timi\'nin motosikletlerine bindi.

Haber: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandama Komutanlığı ekipleri karne alan miniklere hediye dağıttı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul genelinde 93 okulda çocukların karne gününe destek olmak için ziyarette bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı adına, Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Kurthasan\'da Sarıyer Uskumru Köyünde bulunan Uskumru İlkokulunu ziyaret ederek miniklerle sohbet etti, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Jandarma personeli de miniklere karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler daha sonra ziyarete gelen Jandarma Motosiklet Timi\'nin motosikletlerine bindi.



Görüntü Dökümü:

-Karne töreni

-Hediye verilmesi

-Motosiklete binen çocuklar

-Detaylar