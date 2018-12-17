Jandarmadan minik öğrencilere trafik kuralları eğitimi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı personeli, ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında 252 ilköğretim öğrencisine trafikte uyulması gereken kurallar hakkında seminer verdi. Seminerde minik öğrencilere kurallar uygulamalı olarak gösterildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mudanya ve İznik Ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri verildi. Seminer kapsamında öğrencilere kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları hakında bilgilendirme yapıldı ve bu konularda hazırlanmış afişler dağıtıldı. Etkinliğe 252 öğrenci katıldı.



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