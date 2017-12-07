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Jandarmadan kumar baskını

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi

07 Aralık 2017 16:25

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen kişilere yaklaşık 30 bin idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova’nın kırsal Gökdere, Yakaköy, Çamiçi, Eğridere ve Kavaklıdere mahallelerinde bazı yerlerde kumar oynatıldığını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen kişilere yaklaşık 30 bin idari para cezası kesti. Adreslerdeki kumar oynatılan düzenek ve cihazlara da el konuldu. Operasyon yapılan işyerlerinden ikisinin daha önce aynı gerekçe ile mühürlendiği halde, kumar oynatılmaya devam edildiği anlaşıldı. Bu işyerlerindeki mühürleri söken 2 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Operasyon sırasında farklı suçlardan arandığı belirlenen bir kişi de gözaltına alındı.

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