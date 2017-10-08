Jandarmadan kaçan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesi\'nde jandarma ekiplerinin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldedeki Hacibadi Ķöyü\'nde oturan Selim Ç.\'nin 15 DC 126 plakalı aracı ile İstanbul\'dan uyuşturucu hap getirip satacağı bilgisini aldı. Dün gece harekete geçen ekipler, belde girişinde Selim Ç.\'nin aracını durdurmak istedi. Sürücü, \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan araç içinde yapılan aramada sürücü koltuğunun altında poşet içinde saklanmış çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Uyuşturucu miktarı hakkında bilgi verilmezken, Selim Ç. ile yanında bulunan Tuğçe K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayrıca trafik ekiplerince trafik kanun ve kurallarına uymama suçlarından Selim Ç.\'ye para cezası uygulandı.



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