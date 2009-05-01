Jandarmadan kaçakçılara operasyon

Jandarma ekiplerinin Van, Kilis, Mersin, Iğdır ve Antalya'da gümrük ve tekel kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 bin 258 karton kaçak sigara ile bin 379 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kilis'te kaçakçılara yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Güneşli Köyü yakınlarında Bayram D. yönetimindeki traktörde arama yaptı. Aramalar sırasında bin 656 karton kaçak sigara ele geçirildi. Saatlı Köyü yakınlarındaki bir başka arabada yapılan aramada ise 508 karton kaçak sigara yakalandı.



Jandarma ekiplerince Van Başkale Büklümdere Köyü yakınlarında ihbar üzerine Ergün Z. yönetimindeki kamyonda yapılan aramada ise 2 bin 550 karton kaçak sigara ele geçirildi.



Jandarma ekiplerinin Mersin Kurtali Mahallesi'nde iki ayrı araçta yaptıkları aramada da 6 bin 322 karton kaçak sigara yakalandı.



Iğdır Taşlıca'da jandarma ekiplerinin oluşturdukları yol kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve daha sonra kaza yapan Burhan G. yönetimindeki minibüste ise bin 222 karton kaçak sigara ile bin 680 paket puro ele geçirildi.



Antalya'da da Alanya Mahmutlar Beldesinde gümrük ve tekel kaçakçılığına yönelik çalışma yapan jandarma ekipleri bir iş yerinde yaptıkları aramada, bin 379 şişe kaçak içki yakaladı. Operasyonlarda toplam 14 kişi göz altına alındı.

