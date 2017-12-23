Jandarmadan huzur operasyonu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21 ayrı noktada yapılan huzur operasyonunda 7 bin kişi ile 2 bin 371 aracın sorgulaması yapıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli gözaltına alınırken, kontrol edilen 38 aracın sürücüsüne çeşitli suçlardan 34 bin lira cezai işlem uygulandı. Belgelerinde eksiklik olan 23 araç trafikten yasaklandı. 265 işyerinin kontrol edildiği denetimlerde 2 işyerine idari para cezası verilirken, usullere uygun bulunmayan 5 işyerinin de kapatılması için tutanak düzenlendi.

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