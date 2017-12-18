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Jandarmadan, ‘Her şey çocuklarımız için' operasyonu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, lise ve üniversite öğrencilerini hedef alan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmanın, 'Her şey çocuklarımız için' ismini verdiği operasyonda, 800 gram esrar ele geçirildi

18 Aralık 2017 01:56

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, lise ve üniversite öğrencilerini hedef alan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmanın, \'Her şey çocuklarımız için\' ismini verdiği operasyonda, 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 3 kişiden 1\'i tutuklandı.
Ula İlçe Jandarma Komutanlığı Akyaka Karakol ekipleri, zehir tacirlerinin piyasaya uyuşturucu madde süreceği yönünde aldıkları bilgi üzerine dün saat 16.30 sıralarında harekete geçti. Akyaka Jandarma Karakolu devriyeleri tarafından şüphelilerin kullandığı otomobil, Muğla istikametine seyir halindeyken jandarma tarafından durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirilirken, M.S. ve T.U., gözaltına alındı. Ayrıca trafik ekipleri de araçtaki eksiklikler nedeniyle 4 bin 999 lira idari para cezası kesti.
İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden alınan bilgiler doğrultusunda uyuşturucuyu temin ettikleri öğrenilen S.T.\'nin evine de bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. \'Her şey çocuklarımız için\' isminin verildiği operasyonda S.T.\'nin ev ve aracında toplam 700 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerden M.S., ve T.U., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.T. ise tutuklandı. 

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