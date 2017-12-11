Jandarmadan 'Hayalet silah" operasyonu

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden \'Glock\' marka silah satan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 5 tabanca ele geçirildi.

İstanbul İl Jadarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, B.G. ve B.K.\'nın yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye\'ye \'Hayalet Silah\' olarak adlandırılan Glock marka tabancalar getirdiği, sosyal medya üzerinden de satış yaptığı ihbarını aldı.

Ekipler şüphelileri ve silah satışı yapılan hesabı takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde de Jandarma B.G. ve B.K.\'nın bulunduğu araca operasyon düzenlendi. B.G. ile kasten adam öldürmek suçundan arandığı belirtilen B.K. gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler 100 bin lira değerinde Glock-17 marka tabanca ve bu tabancaya ait 11 şarjör ele geçirdi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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