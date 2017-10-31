T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarmadan 'Gece Yarasaları'na operasyon: 8 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli 3 ilde, kendilerine 'Gece Yarasaları' adını veren ve çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen çeteye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2017 21:47

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli 3 ilde, kendilerine \'Gece Yarasaları\' adını veren ve çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen çeteye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerde de özellikle geceleri inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarını, kendilerine \'Gece Yarasaları\' ismini veren bir çetenin yaptığını belirledi. Son olarak Sarayköy İlçesi Yakayurt Mahallesi\'nde arıtma şantiyesinden 300 bin lira değerinde inşaat malzemesi ve kereste çaldığı belirlenen şüpheliler, çalıntı malları minibüsle İzmir\'e götürürken takibe alındı. Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde durdurulmak istenilen şüpheliler, ihtara uymadı. Polisin tabancayla ateş açmasına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi.
Şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Denizli\'nin Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesi, Aydın\'ın Nazilli ve İzmir\'in Çiğli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler İ.T., M.D., G.B., S.B., M.Y., S.T., M.A.D. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Denizli\'nin Sarayköy ve Honaz, Afyonkarahisar\'ın Dazkırı ilçelerinde inşaatlardan kalıp hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi. Çalınan inşaat kalıpları da ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden  İ.T., M.D., G.B., S.B., M.Y. ve M.G.  tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİYarasalarıAdliyeyeDenizliJandarma KomutanlığıSonSarayköyYakayurt MahallesiAydın NazilliPolisinDenizli HonazKocabaş Mahallesi Aydın NazilliDenizli SarayköyHonaz Afyonkarahisar DazkırıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24