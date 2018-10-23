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Jandarmadan aldıkları eğitimle hırsızları yakaladılar

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde vatandaşlar, jandarmadan aldıkları eğitimle küçükbaş hayvan hırsızı 2 kişiyi yakaladı

23 Ekim 2018 14:48

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesinde vatandaşlar, jandarmadan aldıkları eğitimle küçükbaş hayvan hırsızı 2 kişiyi yakaladı.
Yahyalı ilçesi Büyükçakır Mahallesi\'nde yaşayan vatandaşlar, Kaletaş mevkisinde Gaziantep plakalı bir araçtan şüphelenip jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, 60 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye ulaşıncaya kadar, daha önce \'Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri\' kapsamında bu tür olaylara karşı bilgilendirdikleri vatandaşlardan şüpheli aracı takip etmelerini istedi. Vatandaşlar, bir süre takip ettikleri aracı durdurarak H.T. ve F.D.\'yi yakaladı. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelileri teslim aldı. Jandarmanın çevrede yaptığı aramada, ayakları bağlanmış 3 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim edildi. Şüphelilerle iş birliği yaptıkları öne sürülen M.T. ve F.Y. de gözaltına alındı.
​Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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