Jandarma'dan 50 ilde silah operasyonu

T24 - Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığına yönelik 50 ilde operasyon başlattı.



Ankara Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda silah kaçakçılarına yönelik ''Şafak'' adını verdiği bir operasyon başlattı.



İstihbari bilgiler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından günler öncesinden 50 ayrı ile giden Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah erken saatlerde kimlikleri önceden tespit edilen kişilerin bulundukları adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.



Operasyonun örgütlü olarak silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik olduğu öğrenildi.

