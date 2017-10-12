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Jandarmadan '2 bin yıllık mezar taşı' operasyonu

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA) - BURSA’daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün arazisinde kaçak kazı yapan 5 kişi, gözaltına alındı

12 Ekim 2017 20:51

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA) - BURSA’daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nün arazisinde kaçak kazı yapan 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı yaptığı alandaki incelemede, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezartaşı bulundu.
Karacabey İlçesi, Yolağzı Mahallesi’nde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nün arazisindeki Mele mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık mezar taşını toprağın üzerine çıkardığı tespit edilen A.B., T.Ç., M.Ü., N.D. ve M.K. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından tarihi eser, Bursa Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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