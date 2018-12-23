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Jandarmada fuhuş operasyonu: 20'si kadın 24 gözaltı

 Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri İlçesinde bulunan 2 otel ve bir kafe-bar’a eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi

23 Aralık 2018 13:18


 Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri İlçesinde bulunan 2 otel ve bir kafe-bar’a eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 20 yabancı uyruklu kadın, işletme sahipleri ve işletme müdürleri gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3\'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. 
Silivri\'de bulunan 2 otel ve 1 kafede yabancı uyruklu kadınların kanunlara aykırı olarak konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, söz konusu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye’ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde etti. Jandarma Komutanlığından çok sayıda personelin katılımıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3\'ÜNÜN HIV VİRÜSÜ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ
Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalandı, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet uhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3\'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı dilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

OTEL MÜDÜRÜ ARANIYORMUŞ
Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden A.D ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen işletmelere idari işlem yapıldı.  Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli, zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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