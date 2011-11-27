-Jandarmada da özel harekat birimleri var ORDU (A.A) - 27.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Tıpkı polis teşkilatımızın içinde olduğu gibi TSK'nın ve özellikle iç güvenlik teşkilatımız olan İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan jandarma teşkilatımızın özel harekat birimlerini bünyesinde barındıran teşkilatlar olduğunun bilinmesinde yarar görmekteyim'' dedi. Bakan Şahin, Ordu'daki temasları kapsamında Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Federasyonu tarafından Aktuğ Otel de gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Şahin, burada yaptığı konuşmada, jandarma bünyesinde de polis teşkilatında olduğu gibi özel harekat taburlarının, birliklerinin olduğunu söyledi. Türkiye'de iç güvenlik konusunda görev alan tüm birliklerin profesyonel bir anlayışla yetiştiriliklerini vurgulayan Bakan Şahin, şöyle konuştu: '' Her işin ehliyeti gereklidir. İşlerin ehliyetli insanlar marifetiyle yürütülmesi gereklidir. Ancak bu noktada belki de tam bilinmeyen bir Türkiye ve devlet gerçeğini açıklamak ve paylaşmak durumundayım. Türkiye'de geçmişten beri bir gerekliliğin içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) iç güvenlik gücü olarak, iç güvenlik unsuru olarak kullanmaktayız. Kullanmaya da devam edeceğiz. Tıpkı polis teşkilatımızın içinde olduğu gibi TSK'nın ve özellikle iç güvenlik teşkilatımız olan İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan jandarma teşkilatımızın özel harekat birimlerini bünyesinde barındıran teşkilatlar olduğunun bilinmesinde yarar görmekteyim. Belli ki bu noktada biraz anlatım eksikliğini yaşıyoruz. Jandarmamız bünyesinde aynen polisimizde olduğu gibi özel harekat taburları, birlikleri tam sayısını söylemek istemiyorum ama çok ciddi düzeyde vardır. TSK'da yine son derece eğitimli, eğitimli olmalarından öte ileri sayıda profesyonel birlikler ve unsurlar hep vardır. Dolayısıyla Türkiye'de iç güvenlik konusunda görev alan jandarmamız, polisimiz yeri geldiğinde Sahil Güvenlik Komutanlığımızda görev alan bütün birlikler ve unsurlar, gerçekten son derece emek verilerek, disiplinli bir şekilde profesyonel bir anlayışla yetiştirilmiş birliklerimizdir. Hepsi de bir bütündür. Kocaeli'nde yaşadığımız Kartepe Deniz Otobüsü'nün kaçırılması olayında da bu özel birliklerden yararlanılmıştır.'' Bakan Şahin, ayrıca Türkiye'deki bütün kuruluşların ülkenin kendi çocuklarından oluşan öz kuruluşlar olduğunu da sözlerine ekledi. Şahin, Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği Federasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısının ardından Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerin de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Şahin, daha sonra Ankara'ya hareket etti.