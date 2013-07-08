Jandarma TOMA'sı bisikletlilere karşı

Barbaros Bulvarı’nda dün saat 09.30’da toplanan Büyükdere Çelik Gülersoy Forumu ve Yeniköy Forumu üyesi 70 bisikletli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü nedeniyle kesilen ağaçlara dikkat çekmek için Sarıyer’in Garipçe Köyü’ne gitmek için yola çıktı.

Sarıyer’e geldiklerinde grubun önünü polis ekipleri kesti. Sarıyer Deniz Otobüsü Terminali önünde ‘Köprü değil orman insanca yaşam’ ve ‘Buralar hep dutluktu’ yazan pankartlar açan bisikletliler adına konuşan Ali Yıldırım şunları söyledi:

'Nüfusu 14 milyona dayanan bu şehirde biraz olsun temiz hava soluyabilmemiz için doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. 3. Köprüye karşı doğayı savunmalıyız. Ses verelim ki ileride daha fazla orman için ‘buralar hep dutluktu’ denmesin. Garipçe köyüne gidip bu katliam için temel atma töreni yapılan yerde toplanacağız.'

Polisten sonra jandarma engeli

Polisten izin alarak ilerleyişlerini sürdüren bisikletliler, Garipçe Köyü girişine geldiklerinde, bu kez jandarma tarafından durduruldular. TOMA destekli jandarma ekipleri bisikletlilerin ilerleyişine izin vermedi.

Bir süre bekleyen grup, jandarmanın geçiş izni vermemesi üzerine dağıldı.