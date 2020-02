Jandarma sınavına girdi, organlarının ters olduğunu öğrendi

Ömer KOÇ- İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mehmet Köroğlu (27), jandarma uzman erbaşlık sınavında sağlık raporunu almak için gittiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi. Tüm sınavları başarıyla geçmesine rağmen, organlarının yerinin ters olmasından dolayı elendiğini belirten Köroğlu, \"Bunun bir çözüm yolunun bulunması, yetkililerin buna bir el atması lazım\" dedi.

Andırın\'da 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Mehmet Köroğlu, çok sevdiği askerlik hayalini gerçekleştirmek için nisan ayında jandarma uzman erbaşlık için başvuru yaptı. Adana\'da girdiği tüm sınavları kazanan Köroğlu, sağlık raporu alması için Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Hastanede ultrasona giren Köroğlu\'nun tıptaki karşılığı \'Situs inversus totalis incidence\' olan organlarının ters olduğu ortaya çıktı. Kalbi sağ tarafta olan ve diğer iç organları da normal insanlara göre ters yerde olan Mehmet Köroğlu, bu nedenle jandarma uzman erbaşlığı alınmadı.

\'ŞU AN KALBİN ATMIYOR\'

Mehmet Köroğlu, organlarının ters yönde olduğunu duyunca önce inanamadığını söyledi. Köroğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Ultrasonu çeken kişi sol tarafa baktığında \'Şu an kalbin atmıyor\' dedi ve o anda bir şok geçirdim. Sonra sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Ben o an inanamadım şaka yapıyor sandım sonra diğer organlarıma baktığında da onların da ters olduğunu söyledi. Bunun, uzmanlık için engel olduğunu söylediler ve bir hayalim yıkılmış oldu. Bir şekilde askeriyeye girip o üniformayı giymek istiyordum üzerime ama bunu elde edemedim.\"

\'YETKİLİLERİN EL ATMASI LAZIM\'

Kendisi gibi ailesinin de ilk başta inanmadığını, raporu görünce de çok şaşırdıklarını ifade eden Köroğlu, kendisine bu durumun jandarma astsubaylık için engel olmadığını söylendiğini ancak astsubaylık için sevk edildiği Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde de aynı teşhisin konulması üzerine astsubaylıktan da elendiğini söyledi.

Uzman erbaşlık sınavında 400 metre koşuyu birincilikle bitirdiğini, barfiks, mekik gibi diğer sporları da başarıyla tamamladığını ifade eden Mehmet Köroğlu, astsubaylığın spor mülakatından da 95 puan aldığını belirtti. Organlarının ters olmasının bir engel olmadığı için spor mülakatlarını başarıyla geçtiğini kaydeden Köroğlu, şunları söyledi:

\"Doktorlar \'Sağlık açısından hiçbir zararı yok, bu şekilde ömür boyu yaşayabilirsin. Sana bir sıkıntısı olmaz\' dediler ama benim hayalim olan her şeyden mahrum bırakıyor bu durum. Bu durumdan dolayı bütün yollarım kapanmış gözüküyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, istediğim mesleğe bir türlü ulaşamıyorum. Bunun bir çözüm yolunun bulunması, yetkililerin buna bir el atması lazım.\"

\'ASKERLİK EN BÜYÜK HAYALİMDİ\'

Ağabeylerinden birinin jandarma uzman çavuş, diğerinin polis olduğunu belirten Mehmet Köroğlu, \"Askerlik ve polislik bizler için çok önemlidir, değerlidir. O nedenle çocukluğumdan bu yana asker olmanın, o üniformanın altında vatanıma hizmet etmenin hayalini kuruyordum tıpkı uzman çavuş ağabeyim gibi. Ama 27 yaşında öğrendiğim ve bugüne kadar da sağlık açısından hiçbir problem yaşamadığım organlarımızın yerlerinin ters olması nedeniyle en büyük hayalim yıkıldı. Hayallerimin gerçekleşmesi için yetkililerden yardım bekliyorum\" dedi.

