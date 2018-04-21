T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarma, minik öğrencileri ağırladı

BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı, Keles’in kırsal Sorgun Mahallesi’ndeki ilkokulun öğrencilerini ağırladı

21 Nisan 2018 16:08

BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı, Keles’in kırsal Sorgun Mahallesi’ndeki ilkokulun öğrencilerini ağırladı.
Sömestir tatili öncesinde Sorgun İlkokulu’na giden jandarmalar, okulun bakıma muhtaç olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bir gecede okuldaki tahtaları, sıra ve masaları değiştirerek, duvarları onarıp boyadı ve öğrenciler karnelerini askerlerin onardığı yeni sınıflarında aldı. Askerlerle kar topu da oynayan öğrenciler hiç görmedikleri Bursa’yı görüp gezmek isteklerini dile getirdi.
Öğrencilerin bu isteklerini unutmayan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocukları kente davet ederek gönüllerince bir gün geçirmelerini sağladı. Öğrencileri kışlada Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Şeref salonundaki fotoğraf çekiminin ardından minik öğrenciler hep bir ağızdan ‘Gündoğdu’ marşını söyledi. Jandarmanın kullandığı helikopteri yakından inceleme fırsatı bulan ve ilk defa helikoptere binen öğrenciler pilot koltuğuna geçerek bol bol fotoğraf çektirdi. Birlikte yenilen yemeğin ardından ilk defa Hayvanat Bahçesi\'ni de gezen öğrenciler, ardından lunaparkta da doyasıya eğlendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHA BURSAJandarma Komutanlığı KelesinSorgun MahallesindekiSömestirSorgunJandarmaAskerlerleBursayıBursaJandarma KomutanlığıNisan Ulusal EgemenlikBayramıJandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet HacıoğluJandarmanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24