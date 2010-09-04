-JANDARMA MENSUPLARINA MADALYA ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Görev yaparken hayatlarını kaybeden ve malul olan 72 Jandarma Genel Komutanlığı mensubu ve yakınlarına ''Devlet Övünç Madalyası'' verilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında, Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarından malul olanlara ve şehit olanların mirasçılarına ''Devlet Övünç Madalyası'' verilmesine 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2. maddesinin (b) bendine göre Bakanlar Kurulu'nca karar verildiği belirtildi. Bakanlar Kurulu Kararına göre, Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarından 37'si şehit mirasçısı, 35'i malul toplam 72 kişiye ''Devlet Övünç Madalyası'' verilecek.