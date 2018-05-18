Jandarma 'mani'si

SAKARYA (DHA) - Sahur için davul çalıp mani okuyan gençleri gören jandarma devriyesi, gençlere \'mani\' dersi verdi.

Sakarya\'da kaydedildiği belirtilen videoda, bir jandarma aracının gençlerin yanına geldiği görülüyor. Mani okuyan gence seslenen jandarma görevlisi, \"Mani öyle mi söylenir dostum\" diyerek \"Biraz kızıl biraz mavi , jandarmanın asil rengi , gün doğmadan dönsen bari , devriyeden duymadın mı?\" manisini okudu. Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenlerden çok sayıda olumlu yorumlar aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Davul çalıp mani okuyan gençler

Jandarma aracının gelişi

Jandarma görevlisinin mani okuması

