Jandarma komutanı gözaltında

Albay Temizöz Diyarbakır'da



'Asit kuyularında sizi de atarız'

'Beyaz Enerji Operasyonu'nu yapan isimlerden

Ferhat Sarıkaya'nın iddianamesinde adı geçti

İtirafçılardan infaz timi kurdu iddiası

İstanbul’da Ergenekon soruşturmasını sürdüren savcıların talimatı üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemal Temizöz, gözaltına alındı. Albay Temizöz'ün Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde görev yaptığı 1993-96 yılları arasındaki dönemde kaybolan kişiler ile ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.Cizre'de yüzbaşı rütbesi ile görev yapan ve 1 yıldan bu yana Kayseri İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Kıdemli Albay Cemal Temizöz, `Ergenekon soruşturması' kapsamında Cizre ile Silopi İlçesi'nde öldürüldükleri öne sürülen kayıp kişilerin asit kuyularına atıldığı iddiaları üzerine bugün öğle saatlerinde gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı Cemal Temizöz, bugün saat 10.30'da DSİ 12'nci Bölge Müdürlüğü'nde yapılan `Su Günü' törenlerine katıldıktan sonra İstanbul'dan gelen ekip tarafından gözaltına alındı. Albay Temizöz'ün saat 13.30'da görevliler eşliğinde İstanbul'a götürüldüğü belirtildi. Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, gözaltı olayını doğrulayarak açıklama yapamayacaklarını belirtti.Bu arada, Kayseri'de 3 astsubayın gözaltına alındığı süreçte, sanıkların avukatı Musa Öncel'in yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Orhan Güleç'in durumuyla ilgili olarak gittiğim Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'ndaki konuşmalarda tüylerim ürperdi. Konuşmalarda isminin Cemal Temizöz olduğunu müvekkilimden öğrendiğim albayın müvekkilime ve sanık Ali Balta'ya, `Asit kuyularına sizleri de atarız. Yapmadığımız bir şey değil. Öldürün gitsin bunları' diye ifadeler kullandığını söylediler'' demişti. Öncel, bu konuda 12 Mart 2009 tarihinde dilekçe verdiğini söylemişti.Temizöz, Albay Aziz Ergen ile birlikte ANAP'a seçim kaybettiren "Beyaz Enerji" operasyonunu başlatmıştı. Ancak Albay Aziz Ergen'in operasyon sürerken Bakü'ye askeri ataşe olarak gönderilmesinden sonra, Ergen'le birlikte soruşturmayı yürüten Yarbay Cemal Temizöz'ün de soruşturmadan el çektirildiği öğrenildi. Yarbay Temizöz'ün soruşturmadaki bazı ayrıntıları basına sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındığı ileri sürülmüştü. Ancak bir başka iddia ise, Albay Ergen'den sonra soruşturmanın başına getirilen Tümgeneral Bekir Uğurlu'nun Yarbay Temizöz ile çalışmayı istememesi olduğu belirtildi.Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın yazdıktan sonra tefrik edilerek askeri mahkemeye gönderildikten sonra meslekten ihraç edildiği iddianamede Yaşar Büyükanıt ile birlikte Albay Temizöz'ün de adı geçmişti. 2006/21 sayı ile tefrik edilerek Genelkurmay Başkanlığı Hukuk Müşavirliğine gönderilen dosyada eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıtla beraber 5 asker ve bir MİT yöneticisinin adı geçiyordu.Bu isimlerden birinin de Binbaşı Cemal Temizöz olduğu belirtiliyor. Abdulah Öcalan'ı sorgulayan ekipte olduğu belirtilen Cemal Temizöz, hakkında diğer askeri personel ile birlikte takipsizlik kararı verilmişti. Bu olaydan sonra Ferhat Sarıkaya HSYK tarafından meslekten ihraç edilmişti.PKK itirafçısı ve eski JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan'ın da Cemal Temizöz hakkında infaz timi kurdu iddiaları bulunuyor. Abdulkadir Aygan PKK tarafından İsveç'e kaçırıldıktan sonra yaptığı itiraflarda Temizöz'e bağlı bir infaz timi olduğunu ileri sürmüştü.Aygan, şunları söylemişti: "Şırnak ve Cizre'de ayrı bir ekip vardı. Abdulhakim Güven, Hıdır Altuk, Adem Yarkın, Hüseyin Bülbül isimli itirafçılardan kurulu bu ekip, oradaki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cemal Temizöz'ün emrindeydi. Yanlarına da bir-iki tane sivil uzman çavuş verilmişti. Bunlar orada terör estirdiler. Kimi insanları milis diye veya kardeşi dağda diye kuyulara atmışlardı, kimilerinin evlerinin altına anti-tank mayını koymuşlardı, kimisini sığınağa koyup, yani sığınağa baktırma bahanesiyle bomba atarak imha etmişlerdi."