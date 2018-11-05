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Yaşam

Jandarma karakolunda şüpheli ölüm

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İl Jandarma Komutanlığı ise idari soruşturma başlattı

05 Kasım 2018 20:23

Çorum’da izin süresi dolmasına rağmen yarı açık cezaevine teslim olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin T.’nin Cemilbey Jandarma Karakolu’ndaki nezarethanede pijamasının ipiyle kendini asarak intihar ettiği öne sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıkan Hüseyin T., izin süresinin tamamlanmasına rağmen cezaevine  bir daha dönmedi.

Bunun üzerine Hüseyin T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yakalanan Hüseyin T., gözaltına alınarak Çorum’un Cemilbey köyü Jandarma Karakolu’na götürüldü. İşlemleri için nezarethanede bekletilen Hüseyin T., bir süre sonra pijamasının ipiyle kendisini asmış şekilde karakoldaki  görevli askerler tarafından bulunduğu iddia edildi.

Haber verilmesi üzerine karakola gelen Cumhuriyet Savcısı inceleme başlattı. Hüseyin T.’nin cenazesi, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

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