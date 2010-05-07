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Yaşam

Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralı

07 Mayıs 2010 12:41

Terör örgütü PKK mensuplarınca Mardin'in Dargeçit ilçesinde jandarma karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker yaralandı.

Dargeçit ilçesine bağlı Kuşluca köyündeki jandarma karakoluna bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldı.

Bir askerin yaralandığı olayla ilgili açıklama, Mardin Vali Vekili Yavuz Selim Süzer'den geldi.

Süzer, silahlı saldırıda 1 askerin yaralandığını, yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Vali Vekili Süzer, Dargeçit ilçesine bağlı Kuşluca köyündeki jandarma karakoluna bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldığını belirtti.

Saldırıda 1 askerin yaralandığını belirten Süzer, ''Yaralanan asker tedavi altına alındı, hayati tehlikesi yok, tedavisi sürüyor'' dedi.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun sürdürüldüğü bildirildi.saldırı asker yaralandı.


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