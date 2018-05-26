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Jandarma karakoluna roketli saldırı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na, akşam saatlerinde teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi

26 Mayıs 2018 03:19

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu\'na, akşam saatlerinde teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu\'na akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzendi. Karakolda bulunan askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yoğun ateş altına alınan teröristler, karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.

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