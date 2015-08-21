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Jandarma karakoluna doğalgaz yüklü tankerle saldırı girişimi

Iğdır-Doğubayazıt Karayolu'nda PKK'lılarca kaçırılan doğalgaz yüklü tankere yerleştirilen bomba düzeneği uzaktan kumandayla patlatıldı

21 Ağustos 2015 12:26

PKK’lıların Iğdır-Doğubayazıt karayolunda kaçırdıkları (LNG) yüklü tanker ile Suveren Jandarma Karakolu'na saldırı girişiminde bulundukları öne sürüldü.  

Doğubayazıt'tan Iğdır'a giden sürücüsü ve plakası açıklanmayan LNG yüklü tanker, Korhan Yaylası mevkisinde Iğdır-Doğubayazıt karayolunu kapatan PKK’lılar tarafından durduruldu. İddiaya göre,  üzerinde patlayıcı düzeneği bulunan bir PKK’lı, tankere zorla binerek aracı 5 kilometre mesafedeki Suveren Jandarma Karakol Komutanlığına sürmesini istedi. Tehdit edilen sürücü , Suveren Jandarma Karakol Komutanlığına yaklaşık 300 metre kala aracı kaçıranların bir anlık boşluğundan yararlanarak, el frenini çekti ve araçtan atladı. Koşarak jandarma karakoluna ulaşan sürücü askerlere durumu haber verdi.

Şoförün kaçmasının ardından araçta bulunan PKK’lı üzerindeki patlayıcı düzeneğini araçta bırakıp tankeri takip eden bir pikap ile bölgeden uzaklaştı, araçtaki patlayıcıyı ise uzaktan kumandayla patlattı. Patlamanın etkisiyle sürücü bölümü alev alan araç, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve TOMA müdahalesiyle söndürüldü. Alevler, içerisinde 16 ton LNG bulunan aracın tank bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı. Gaz, kullanılamaz hale gelen araçtan başka tankere nakledildi.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

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