T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Jandarma kamp bastı

Nükleer karşıtı eylem için gelen 70'i yabancı 100 kişi Sinop'tan çıkarılıyor

23 Ağustos 2008 03:00

Sinop, Sarıkım Doğal Hayatı Koruma alanında gerçekleşen Ekotopya Uluslararası Çevreciler Buluşması'na katılanlar Sinop Jandarması ile gergin dakikalar yaşıyorlar. Sinop Valiliği Cuma günü nükleer karşıtı eylemlerin şehrin imajını ve huzurunu kaçırmaya başladığını gerekçe gösterek, kampın dağıtılmasını istedi.
Kısa bir süre sonra da jandarma, bölgeye giderek katılımcılardan kamp alanını 3 saat içinde boşaltmalarını aksi takdirde zor kullanarak tahliye edeceklerini bildirdi. Ancak daha sonra kamptakilere, cumartesi sabahına kadar müddet verildi. Katılımcılar bu sabah da jandarmanın sesi ile uyandı. Ancak dernek yetkilileri kampta 70 yabancı olduğunu ve bu kişilerin uçak biletlerinin 5 gün sonraya kesildiğini bildirerek, süre talep etti. Ancak bu da işe yaramadı. Jandarma, eylemcilerin eşyalarını aradı ve fotoğraf makinelerine el koydu. Şuan bölgede 20'nin üzerinde Jandarma, sivil polis ile kamptakilerin gergin bekleyişi sürüyor. Öte yandan 2O Agustos Çarşamba günü, Ekotopya kampından 6 çevreci ve 2 yerel aktivist Sinop'taki Türkiye Atomik Enerji Kurumu (TAEK) önünde yaptıkları eylem sırasında göz altına alınmıştı. Uzun süre polis karakolundan tutulan gruba kabahatler kanunu kapsamında ceza yazıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24