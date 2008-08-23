Jandarma kamp bastı

Sinop, Sarıkım Doğal Hayatı Koruma alanında gerçekleşen Ekotopya Uluslararası Çevreciler Buluşması'na katılanlar Sinop Jandarması ile gergin dakikalar yaşıyorlar. Sinop Valiliği Cuma günü nükleer karşıtı eylemlerin şehrin imajını ve huzurunu kaçırmaya başladığını gerekçe gösterek, kampın dağıtılmasını istedi.

Kısa bir süre sonra da jandarma, bölgeye giderek katılımcılardan kamp alanını 3 saat içinde boşaltmalarını aksi takdirde zor kullanarak tahliye edeceklerini bildirdi. Ancak daha sonra kamptakilere, cumartesi sabahına kadar müddet verildi. Katılımcılar bu sabah da jandarmanın sesi ile uyandı. Ancak dernek yetkilileri kampta 70 yabancı olduğunu ve bu kişilerin uçak biletlerinin 5 gün sonraya kesildiğini bildirerek, süre talep etti. Ancak bu da işe yaramadı. Jandarma, eylemcilerin eşyalarını aradı ve fotoğraf makinelerine el koydu. Şuan bölgede 20'nin üzerinde Jandarma, sivil polis ile kamptakilerin gergin bekleyişi sürüyor. Öte yandan 2O Agustos Çarşamba günü, Ekotopya kampından 6 çevreci ve 2 yerel aktivist Sinop'taki Türkiye Atomik Enerji Kurumu (TAEK) önünde yaptıkları eylem sırasında göz altına alınmıştı. Uzun süre polis karakolundan tutulan gruba kabahatler kanunu kapsamında ceza yazıldı.



