Jandarma, intihara kalkışan kadını vazgeçirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesindeki Akçay Köprüsü\'ne çıkarak intihar etmek isteyen 45 yaşındaki Hatice K., jandarmanın 1 saatlik uğraşı sonucu ikna edilerek kurtarıldı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzeri Akçay Köprüsü\'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren Hatice K., köprünün alt kısmına inerek, Büyük Menderes Nehri\'ne atlayıp intihar etmek istedi. Yoldan geçenlerin durumu fark edip jandarmaya haber vermesi üzerine ekipler sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen Hatice K.\'yı intihar etmemesi için ikna etmeye çalışan jandarma, zor durumda kalarak psikiyatrist çağrıldı. Pskiyatristin gecikmesi üzerine devreye girerek kadınla konuşan jandarma, uzun uğraş sonucu Hatice K.\'yı ikna etti. Gelen sağlık ekipleri, ikna edilen kadını ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından, \"Bir can, bir hayat. Ne yaşamış olursak olsun, her bir birey en kıymetlimiz. Bu sabah intihar etmek isteyen kadını ikna ederek hayata döndüren Aydın Nazilli İlçe Komutanlığı\'ndaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ve minnet\" notu paylaşıldı.

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