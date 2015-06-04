Jandarma: İndirin aşağı, kelepçeleyin; MİT görevlisi: Hesabını vereceksiniz!

Adana'da durdurulan MİT TIR'larında bulunan silah ve mühimmat görüntülerini yayımladığı gerekçesiyle hakkında terör soruşturması başlatılan Cumhuriyet gazetesi, TIR'ların durudurulmasına ilişkin operasyon videosundan diyalogları yayımladı. Videoda yer alan diyaloglara göre, savcılığın arama kararına direnen MİT görevlileri yere yatırılıp kelepçelenirken jandarmaları ‘hesabını vereceksiniz’ diye tehdit ediyor.

İşte o diyaloglar:

Jandarma (TIR’ın içindeki şahsa): İn aşağı!

TIR’daki şahıs (MİT görevlisi): Bilgi vereceğim.

Jandarma: Bizi niye uğraştırıyorsun

TIR’daki şahıs: (Kapıyı kapatmaya çalışıyor) Dokunma bana.

Jandarma: İn aşağı.

TIR’daki şahıs: Dokunma.

Jandarma: İş aşağı.

TIR’daki şahıs: Dokunamazsın. Kimliğimi göreceksin.

Jandarma: Tamam in aşağı.

TIR’daki şahıs: Tamam ineceğim.

Şoför mahallinden bir jandarma giriyor ve şahsı aşağı indirmeye çalışıyor.

‘İnsan ol, dur...’

TIR’daki şahıs: Mukavemet göstermiyorum. Dur. Ne yapıyorsunuz ya. Tamam ineceğim. İnsan ol dur ineceğim.

TIR’ın arkasındaki arabanın önünde bir grup jandarma başka birini yere yatırmaya çalışıyor. Bir jandarma “Kelepçelesene” diye bağrıyor.

Kamera tekrar TIR’ın içinden inmek istemeyen şahsın bulunduğu yere gidiyor. Şahıs TIR’dan indirilmiştir.

TIR’dan indirilen şahıs: Ben zorluk çıkarmıyorum. Ne yapıyorsunuz ya?

Jandarma: Talimat var. Savcının talimatı var.

TIR’dan indirilen şahıs: Göster

Jandarma: Tamam göstereceğiz

TIR’dan indirilen şahıs: Telefonumu alamazsın

‘Al çıkart şunları...’

Talimat gösteriliyor.

TIR’dan indirilen şahıs: Tamam okuyacağım.

Jandarma: Tamam oku

Jandarma: Savcı sadece durumu tespit eder

TIR’dan indirilen şahıs: Tamam durumu tespit eder ama niye mukavemet ediyorsun beni aşağı indirirken ayağımı tutmuş

Kamera AUDİ marka arabanın yanına gidiyor. Bagajdaki malzemeleri çekmeye devam ediyor.

Jandarma: Tamam çek. Al çıkart şunları.

Kamera ardından yeniden TIR’dan indirilen şahsın yanına gidiyor. Jandarmalar şahsın kollarına girerek götürüyor.

‘Adam gibi kelepçele...’

TIR’dan indirilen şahıs: Bırakın beni. Bırak ya bırak!

AUDİ marka arabanın yanında kelepçelenen şahıs: Sen kim oluyorsun?

Adam gibi kelepçeleme yapın.

TIR’dan indirilen şahıs görüntüden çıkmış halde sesi geliyor: (Küfür ederek) Adam gibi davransınlar

AUDİ marka arabadan indirilen gözlüklü şahıs: İşinizi ben mi öğreteceğim sana. Kelepçeyi takamıyorsunuz burada. Sen de terörist yakalamış gibi muamele yapma tamam mı?

Jandarma: Sakin ol.

Şahıs: Dokunma fazla. Dokunma. Şuraya bak (anlaşılamıyor) .... kelepçeyi getirip takmışlar artistlik yapıyor. Bunların hesabını vereceksiniz mahkemede. Bakalım ne oluyor. Karşınızda PKK’lı var değil mi karşınızda? Şu kelepçeyi bir aç.

Kamera TIR’ların arasında gezinirken kime ait olduğu görülmeyen bir kişi: “Suriye’deki El Kaide’ye silah götürdüğü şeklinde” diyor.