Jandarma-hırsız kovalamacası tarlada bitti: 5 yaralı

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) - SAKARYA\'da jandarma, 30 bin liralık sigara çalıp, kaçan 5 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobil, kovalamacada tarlaya uçarken, 5 kişi yaralandı.

Söğütlü İlçesi Orta Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir markete giren hırsızlar, 30 bin liralık sigara çalıp, kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede devriye gezen jandarma, hırsızların kaçtığı aracı tespit edip, takibe aldı. Jandarmayla yaşanan kovalamaca sırasında kontrolden çıkan hırsızların bulunduğu otomobil, Adapazarı-Söğütlü yolunda takla atarak, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Murat Ş. ile araçta bulunan Halil Ş., Deha G., Ramazan Y. ve Şahin Ş. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralı hırsızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Araçtaki yüzlerce sigara ise kaza sırasında tarlaya savruldu. Ekipler, gün aydınlanınca sigaraları markalarına göre ayırarak, bir araya topladı. Huradaya dönen araç, çekiciyle bulunduğu yerden alınırken, 5 kişi, hakkında soruşturma başlatıldı.



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