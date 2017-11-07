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Jandarma helikopteri, çöl fırtınası nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - SURİYE ve Irak üzerinden gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutu, Mardin ve ilçelerini olumsuz etkiledi

07 Kasım 2017 18:43

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - SURİYE ve Irak üzerinden gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutu, Mardin ve ilçelerini olumsuz etkiledi. Havada güvenlik önlemi alan jandarmaya ait helikopter, toz bulutu nedeniyle zorunlu iniş yaptı.
Mardin\'de etkili olan toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düştüğü gözlenirken, havada güvenlik önlemi alan jandarma helikopteri, zorunlu iniş yaptı. Bölgede yaşayanlar, toz fırtınası yüzünden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazken, meteoroloji yetkilileri de toz bulutunun 1 gün daha etkili olacağını duyurdu. Bu yıl, toz fırtınasına sık sık maruz kalan Mardinliler, ortaya çıkan tozlardan olumsuz etkilendi.
Toz bulutunun Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamıyla Doğu Anadolu\'nun doğusunda gün boyu etkili olmasının beklendiğini belirten meteroloji yetkilileri, 7 bin fitin altında yoğunlaşan toz bulutunun görüş mesafesini de düşürdüğünü kaydetti. Araçların da tozla kaplandığı kentte, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kavşak ve ana arterlerde aydınlatma lambalarının yanması dikkat çekti. Bazı kişiler, üzeri tozla kaplanan araçlarını yıkarken, bazıları da araçlarını yıkamak için toz fırtınasının dinmesini bekledi. 
Tozdan en çok yaşlılar, çocuklar ve solunum sorunu olan hastaların olumsuz etkileneceğini belirten yetkililer, dışarı çıkmak zorunda kalan bu kişilerin maske takmalarının yararlı olacağını söyledi. Bölgede yaşayan Mardinli Bahattin Sığva, \"Ağırlıklı olarak güneyden esen rüzgarlarla gelen bu tozlar, hepimizi etkiliyor. Tarım açısından hiçbir faydası olmayan bu tozlar, sağlık dışında önemli oranda açık gıdalara zarar vermekte. Açık pencerelerden evlere girmekte ve solunum yolu ile vücut dolaşım sistemine karışmaktadır. Tozun atmosferde olduğu günlerde açık gıdaların üstü kapatılmalı, mümkün olduğunca açık havada dolaşmamalıdır\" dedi.

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