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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)-JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki kuvvet komutanları, valiler kararnamesiyle Hakkari'ye atanan İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu

09 Kasım 2018 19:41

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)-JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki kuvvet komutanları, valiler kararnamesiyle Hakkari\'ye atanan İdris Akbıyık\'ı makamında ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki 2. Ordu Komutanı Orngeneral İsmail Metin Temel, Van Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte Hakkari\'ye geldi. Valiler kararnamesiyle kente atanan Vali İdris Akbıyık tarafından karşılanan Çetin ve beraberindeki komutanlar, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makamına geçtikleri Vali Akbıyık ile bir süre sohbet etti. Ziyarette, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti. Vali Akbıyık, daha sonra ziyaretine gelen komutanlarla birlikte İl Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

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