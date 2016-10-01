T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Jandarma Genel Komutanı ilk kez kuvvet komutanlarının yanında oturmadı

Jandarma Genel Komutanlığı, OHAL kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı

01 Ekim 2016 19:46

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na devredilmesi nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Meclis açılış töreninde kuvvet komutanlarının yanında değil, İçişleri Bakanlığı müsteşarı Selami Altınok'un yanında oturdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 669 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) ile İçişleri Bakanlığına bağlanmıştı.

Yeni düzenin ilk porotokol kuralı Meclis açılışında uygulandı. Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, açılış töreninde kuvvet komutanlarının yanında değil, İçişleri Bakanlığı müsteşarı Selami Altınokun yanına oturdu.

ETİKETLER

MeclisOHALJandarma Genel Komutanıİçişleri Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24