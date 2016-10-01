Jandarma Genel Komutanı ilk kez kuvvet komutanlarının yanında oturmadı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na devredilmesi nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Meclis açılış töreninde kuvvet komutanlarının yanında değil, İçişleri Bakanlığı müsteşarı Selami Altınok'un yanında oturdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 669 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) ile İçişleri Bakanlığına bağlanmıştı.

Yeni düzenin ilk porotokol kuralı Meclis açılışında uygulandı. Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, açılış töreninde kuvvet komutanlarının yanında değil, İçişleri Bakanlığı müsteşarı Selami Altınok’un yanına oturdu.