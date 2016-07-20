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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hastaneye kaldırılan Orgeneral Mendi yerine, Jandarma Genel Komutanlığı'na vekaleten atama yapıldı

Galip Mendi'ye Korgeneral İbrahim Yaşar vekalet edecek

20 Temmuz 2016 00:58

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cuntanın 15 Temmuz akşamı rehine aldığı isimlerden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, kalp rahatsızlığı nedeniyle GATA'da tedavi altına alındı. Mendi'nin yerine Jandarma Genel Komutanlığı'na vekaleten Korgeneral İbrahim Yaşar atandı. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın İstanbul'daki bir düğünde kelepçelenip rehin alınmasından sonra, aynı gece Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Ankara Gazi Orduevi'nde, Tümgerenal Burhanettin Aktı'nın kızının düğünü çıkışında darbeciler tarafından Akıncı Üssü’ne götürülüp, rehine alındığına dair haberler çıkmıştı.

 

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