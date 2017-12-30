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 Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, şehit Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu (2) (Yeniden)

ANKARA, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin,  24 Aralık 2017 tarihinde Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu’nun ailesine Şırnak ve Siirt’ten gelen vatandaşlar ile beraber taziye ziyaretinde bulundu

30 Aralık 2017 18:49

ANKARA, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin,  24 Aralık 2017 tarihinde Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu’nun ailesine Şırnak ve Siirt’ten gelen vatandaşlar ile beraber taziye ziyaretinde bulundu. Taziye için Şırnak ve Siirt’ten gelen vatandaşlar, ülkemizin doğusunda ve batısında acımızın bir olduğunu olduğunu söyledi. Görüşme esnasında Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal da şehidin ailesini telefonla arayarak acılı aileye başsağlığı diledi.

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