 Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, şehit Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu 

ANKARA, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 24 Aralık 2017 tarihinde Hakkari’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu’nun ailesine Şırnak ve Siirt’ten gelen vatandaşlar ile beraber taziye ziyaretinde bulundu. Taziye için Şırnak ve Siirt’ten gelen vatandaşlar, ülkemizin doğusunda ve batısında acımızın bir olduğunu olduğunu söyledi. Görüşme esnasında Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Bayraktar şehidimizin ailesini telefonla arayarak acılı aileye başsağlığı diledi.

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