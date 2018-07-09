Jandarma evlendirilmek istenen çocuğu ailesinden aldı

22 yaşındaki şahısla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri ailesinden aldı. Jandarma ekipleri, çocuğu, Turgutle Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bir ihbarı değerlendiren Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 yaşındaki S.E.’nin, ailesi tarafından 22 yaşındaki M.Ş. ile evlendirileceğini belirledi. Bunun üzerine çocuğun ailesi ile yaşadığı kırsal Sarıbey Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenlendi. S.E., ailesinden alındı. Jandarma, çocuğun evlendirileceği M.Ş. ile annesi S.E.’yi gözaltına aldı.

Avukat ve pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan S.E., Turgutlu İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, gözaltındaki M.Ş. ile kızın annesi S.E. serbest bırakıldı. (DHA)