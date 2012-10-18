Jandarma er İmam Bildik’in ölümü Meclis’e taşındı

Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, 20 yaşında hayatını kaybeden jandarma er İmam Bildik’i sordu. Aygün, “Komutanın askeri araçtan attığı iddiaları doğru mudur” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Hüseyin Aygün, Uşak'ta 6 gün önce devriye görevine giderken komutanıyla tartıştıktan sonra hareket halindeki minibüsten atlayıp ağır yaralanan jandarma er İmam Bildik’in tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetmesini Meclis gündemine taşıdı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi verdi.

4 asker arkadaşı ve komutanı ile devriye görevi

Önergede, olaya ilişkin şu bilgiler yer aldı: Uşak İl Jandarma ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı Güre Beldesi Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan 6 aylık asker Jandarma Er İmam Bildik, 9 Ekim 2012 tarihinde 4 asker arkadaşı ve araçta görevli komutanıyla devriye görevine çıkmıştır. Devriye sırasında araçta cep telefonu ile görüştüğü iddiasıyla kimliği açıklanmayan komutanıyla cep telefonunu kapatması konusunda tartıştığı belirtilen Bildik, hareket halindeki askeri araçtan yola atladığı iddia edilmektedir. Ağır yaralanan İmam Bildik, tedaviye alındığı Uşak Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetmiştir. Bakan Yılmaz’a yöneltilen sorular şöyle:

-Olay ile ilgili soruşturma açılmış mıdır?

-Tanıkların ifadesine başvurulmuş mudur? Tanıklar ifadelerini özgür iradeleri ile vermişler midir?

-İddia edilen tartışma esnasında araç hareket halinde midir? Komutan aracın hangi bölümünde seyahat etmektedir?

‘Devriyeye çıkan araçların hız limiti nedir’?

-Devriye görevine çıkan araçların en yüksek hız limiti nedir?

-Komutanın askeri araçtan attığı iddiaları doğru mudur?

-Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen asker tedavi görmekte midir? İlaç kullanmakta mıdır? Var ise hastalığını belirten rapor var mıdır?

-Hayatını kaybeden asker, askerlik yaptığı süre içinde hiç ceza almış mıdır? Almış ise cezaları nelerdir? Ceza nedenleri nelerdir?

-Hayatını kaybeden askerin kullanmış olduğu telefon hattının görüşme detayları ile olayın gerçekleştiği saatler karşılaştırılmış mıdır? Er Bildik’in telefonunda o saatlerde yapılan telefon görüşmesi görülmekte midir?