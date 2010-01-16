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Yaşam

Jandarma er eğitim sırasında vuruldu

16 Ocak 2010 18:39

Bilecik'teki 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini er olarak yapan Ergün Önen, gece eğitimi sırasında vücuduna isabet eden G-3 mermisi ile yaralandı. Önen kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Bilecik'in merkeze bağlı Pelitözü Köyü yakınlarındaki kullanılmayan bir mermer ocağı yanında meydana geldi. 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugayı'nda bölük arkadaşlarıyla birlikte komutanlarının gözetiminde gece eğitimi yürüyüşüne katılan jandarma er Ergün Önen, henüz kimin silahından çıktığı belirlenemeyen G-3 mermisinin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Önen, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken acil servisteki doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Batmanlı olduğu ve ailesinin Diyarbakır'da oturduğu belirtilen Ergün Önen'in cesedi otopsi için askeri ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekiplerinin boş kovan araması yaptıkları ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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