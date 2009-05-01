Jandarma da 'Ceza' dedi!

Jandarma Bandosu, 170. yılı etkinlikleri çerçevesinde rapçi Ceza ile aynı sahneyi paylaşacak. Hacettepe Üniversitesi'ndeki konser yarın gerçekleştirilecek. Konserle Jandarma, genç kitlede imaj tazeleyecek.



Jandarma Genel Komutanlığı'nın 170. yılı etkinlikleri çerçevesinde ilginç bir konser ortaklığına imza atıldı. Türkiye'nin en ünlü rapçisi Ceza, Jandarma'nın etkinliğinde sahne alacak. Siyasi partilerin de hem slogan hem de miting şarkısı olarak kullandığı 'Fark Var' şarkısıyla çıkış yakalayan Ceza, şimdi de Jandarma Genel Komutanlığı'nın etkinliğinde sahne alacak.



Jandarma Bandosu'nun 'Türk Pop Müzik Starları' ve 'Ezgiler' isimli albümleri de bulunuyor. Ünlü şarkıları çeşitli etkinliklerde çalan bandonun yabancı marşlar, Türk marşları, opera, senfoni, vals, Türk Halk Müziği gibi çok geniş bir repertuarı var. Bandonun şefliğini ise Jandarma Bando Albay Suat Yılmaz yapıyor.



'Jandarma Bandosu ve Ceza'nın aynı sahneyi paylaşacağı konser yarın saat 19:30'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu'nda gerçekleştirilecek.



Saadet de beğenmişti



Ceza, 29 Mart yerel seçimlerinde popüler şarkısı 'Fark Var'ı kullanmak isteyen Saadet Partisi'ne izin vermemişti. 'Ceza' olarak tanınan Bilgin Özçalkan'ın menajeri Murat Çam'la görüşen SP'nin talebi 'Ceza'nın şarkılarının siyasi amaçla kullanılmasının uygun olmayacağı' gerekçesiyle geri çevrilmişti. SP de, Ceza'nın şarkısını seçim sloganı olarak kullanmıştı.

