Jandarma, ‘bombalama eylemlerinin’ analizini yaptı





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı terör örgütlerinin lojistik destek isteyen eylem yönteminden vazgeçtiğini toplumda ölümcül etki yaratan bombalı eylemler yaptığını bildirdi. Jandarmaya göre, terör örgütleri, günlük hayatın karelerinde yer alan masum insanlar üzerinde korku yaratmayı, psikolojik baskı kurmak ve güvensizlik yaratmayı amaçlıyor.



Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın, “Terör Maksatlı Patlayıcı Madde Kullanımına Stratejik Bakış” adlı analizini Adli Bilimler Dergisi’nde yayınladı.





Teröristlerin barındıkları ülkelerde olduğu gibi dış ülkelerde de faaliyet gösterebildiğine dikkat çeken analizde, “Para kaynakları, lojistik destekleri ülke sınırları ile sınırlı değildir. Ekonomik ambargolarla bu akış durdurulamamaktadır. Hızlı ve etkin bir haberleşme sağlamak için en üstün teknolojileri kullanmaktadırlar. Artık terör örgütlerinin amaçları önceki dönemlerden çok daha ölümcül olup; genellikle kitle imhasına yönelik el yapısı patlayıcı maddeler üzerine çalışmaktadırlar.”



Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın tespitleri şöyle:



BOMBALAMA EYLEMLERİ: Geçmiş dönemlerde, terörist faaliyetlerde rejim ithalinin terörle sağlanması esas alınmıştır. Bu amaçla yapılan adam kaçırma, çatışmaya girme gibi lojistik destek ihtiyacı ve riski fazla eylemler zamanla yerini daha az riskli ve daha etkili olan bombalama eylemlerine bırakmıştır. Günümüzde de terör örgütlerinin en çok tercih ettikleri eylem türü bombalama eylemlerdir.



KİTLE İMHASINA EL YAPIMİ SİLAHLAR: Artık terör örgütlerinin amaçları önceki dönemlerden çok daha ölümcül olup; genellikle kitle imhasına yönelik el yapısı patlayıcı maddeler üzerine çalışmaktadırlar. Bunlardan en önemlisi ve önde geleni politik etki yaratabilmek amacıyla şiddet uygulamaktır. Terörizmin planlı, hesaplanmış sistematik bir eylem olmasıdır. Teröristin belirlenmiş savaş kuralları ile sınırlandırılamayacağı gerçeği olup, belirleyici özellik ise seçilen hedef üzerinde anlık alınabilen sonuçlar yanında uzun vadeli psikolojik yansımaların olmasıdır.



DEHŞET ANI UNUTULMUYOR: Bombalama eylemlerinin gözle görülen etkilerinin yanında, sosyal ve psikolojik etkileri de göz önünde tutulmalıdır. Birçok patlayıcı madde kurbanı ve olay şahitleri, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşananların hafızalarından silinmediğini belirtmektedirler. Hatta direkt olarak olaya tanık olmayan, olayın içinde bulunmayan kişiler dahi medyadan gördükleri ve işittikleri ile dehşet dakikalarını yaşamaktadırlar.



ADAM KAÇIRMA DÖNEMİ BİTTİ: Geçmiş dönemlerde, terörist faaliyetlerde rejim ithalinin terörle sağlanması esas alınmıştır. Bu amaçla yapılan adam kaçırma, çatışmaya girme gibi lojistik destek ihtiyacı ve riski fazla eylemler zamanla yerini daha az riskli ve daha etkili olan bombalama eylemlerine bırakmıştır. Günümüzde de terör örgütlerinin en çok tercih ettikleri eylem türü bombalama eylemlerdir. Araç bombalar ile intihar bombacıları toplumsal kargaşa yaratmaya yönelik teröristlerce sıklıkla kullanılan türlerdir.



PARK EDEN ARAÇ BOMBALAR: Araç bombalar ya bir yere park edilerek ya da hedefe bir terörist tarafından sürülerek patlatılırlar. Üzerlerinde çok fazla miktarda patlayıcı bulundurabilme kapasitesine sahiptirler. Araç bombalar patlatıldığında, araç kaportası ve üzerindeki ilave metal aksamlar meydana gelecek parça tesiri etkisini artıracaktır. Ayrıca aracın yakıt tankı da yangın etkisinin artmasına yardımcı olacaktır. Aracın tipi ve büyüklüğüne bağlı olarak 450 kg kadar patlayıcı dikkat çekmeksizin istenilen noktaya kadar götürülebilmektedir. Araç bombalar araç kapısının açılması, motorun çalıştırılması, gaz ya da fren pedalına basılması ile harekete geçirilebilmektedir.



İLK BOMBA GİRİŞİMİ 2. ABDÜLHAMİT’E: İlk araç bomba girişimi olarak literatüre giren olay, Sultan II. Abdülhamit’e karşı ermeni teröristlerce İstanbul’da 1905 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu teşebbüsü ise Belçikalı terörist Edward Jorris yönetmiştir. özellikle 1970’li yılların başlarında terörist gruplar otomobillerin, minibüslerin ve kamyonların içine gizledikleri büyük miktardaki patlayıcı maddeyi patlatarak eylem yapmaya başlamışlardır.



275 ADET İNTİHAR SALDIRISI: İnsanları öldürmek veya saf dışı bırakmak maksadıyla teröristin üzerindeki patlayıcı madde düzeneğini hedefe götürerek patlatması esasına dayanır. Dünya kamuoyu bu teknikle ilk kez Tamil Kaplanları (LTTE) terör örgütünün yaptığı eylemlerle tanışmıştır. İntihar saldırılarının altında yatan mantık insan üzerinde patlayıcı madde düzeneğini hedefe götürmenin diğer kullanılan metodlara nazaran hedefte patlamanın sağlanması açısından daha güvenilir bir metod olarak değerlendirilmesidir. Ayrıca kendilerince kutsal kabul edilen amaçları uğruna bedenlerini feda etme duygusu psikolojik tatmin unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. 2000’li yıllara kadar birçok insanın ölümüne, birçok binanın ve tesisin yıkılmasına, zarar görmesine neden olan, dünya çapında 275 kadar kayıtlı intihar saldırısı olmuştur.



KAMU KURUMLARI- DEVLET GÖREVLİLERİ: Terörist gruplar bu saldırılarını organizasyonlar üzerine veya sembolleşmiş kişilere karşı yaparlar. Örneğin politik veya dini bir protesto yapacak olan terörist grup, devlet dairelerini, devlet görevlilerini, bankaları, havaalanlarını, petrol boru hatlarını, büyük elçilikleri hedef alırken, bir hayvan hakları savunucusu terörist grup genellikle bu tür imalat yapan iş yerlerine, tıp araştırma merkezlerine eylem düzenlemektedirler.



ÜSTÜN TEKNOLOJOJİ KULLANILACAK: Son yıllarda dünyanın karşı karşıya olduğu teröristler bazı ortak karakteristik özellikler göstermektedirler. Teröristler barındıkları ülkelerde olduğu gibi dış ülkelerde de faaliyet gösterebilmekte, para kaynakları, lojistik destekleri ülke sınırları ile sınırlanmamakta ve ekonomik ambargolarla para akışları durdurulamamaktadır. Ayrıca, hızlı ve etkin bir haberleşme sağlamak için en üstün teknolojileri kullanmaktadırlar. Amaçları önceki dönemlerden çok daha ölümcül olup genellikle kitle imhasına yönelik teknikler üzerinde çalışmaktadırlar.

