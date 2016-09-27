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15 Temmuz Darbe Girişimi

Jandarma binası darbecilerin karargâhıydı, Çevre Bakanlığı'nın oldu

15 Temmuz gecesi darbeci uçakların havalandığı Akıncı Hava Üssü de boşaltılmıştı

27 Eylül 2016 10:23

15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından kullanılan Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı binası, hemen yakınında konuşlu bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edildi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın edindiği bilgiye göre, darbe girişiminde görev alan askeri birliklerin şehir merkezleri dışına çıkartılması kararını alan hükümet, 15 Temmuz gecesi darbe girişimin yönetildiği merkez karargâhlardan birisi olduğu ortaya çıkan Jandarma Genel Komutanlığı’nın Beştepe’deki binasının da taşınmasına karar verdi.

Darbe girişiminde aktif rol oynayan ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli pek çok subay ve astsubayın görev yaptığı Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığı binası, hemen yakınında konuşlu bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edildi.

Eskişehir yoluna

Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanı’nın kullandığı özel bir makam odasının da bulunduğu binanın boşaltılması kararının ardından binada bulunan bazı birimler, komutanlığın İçişleri Bakanlığı yerleşkesi içindeki binasına nakledilirken, bazı birimleri ise Eskişehir yolu üzerindeki bir kamu binasına taşınacak. Bu binanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın binası olduğu öğrenildi. Böylece, darbe girişiminde önemli noktaların başında gelen Akıncı Hava Üssü’nün ardından darbecilerin, jandarma kuvvetlerini yönetmeye çalıştıkları karargâh binası da boşaltılarak darbe izleri silinmeye çalışılıyor. 

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